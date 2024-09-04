Новое исследование меняет представления о темных глубинах океанов

Некоторые арктические микроводоросли могут фотосинтезировать в условиях крайне низкой освещенности: одной стотысячной доли суточного света. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Растения используют энергию солнечного света для производства сахара и других органических веществ. Этот процесс называется фотосинтезом. Как выяснили ученые из проекта MOSAiC, микрововодоросли Арктики могут фотосинтезировать уже в конце марта, через несколько дней после окончания полярной ночи. В это время Солнце едва поднимается над горизонтом, поэтому в Северном Ледовитом океане почти нет света, как показали светочувствительные датчики света во льду и воде. При этом через лед в воду проходить лишь одна стотысячная доля света за день.

Результаты опубликованного исследования важны для всей планеты. Вероятно, в других темных участках океана может быть достаточно света для производства полезной энергии и кислорода, доступных для рыб. Фотосинтетическая среда в мировом океане может быть значительно больше, чем предполагалось ранее.

«Хотя наши результаты специфичны для Северного Ледовитого океана, они показывают, на что способен фотосинтез. Если он настолько эффективен в сложных условиях Арктики, мы можем предположить, что организмы в других регионах океанов также хорошо адаптировались», — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что изменение климата создало огромные запасы серебра на дне морей.