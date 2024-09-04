Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новое исследование меняет представления о темных глубинах океанов

Nature: арктические микроводоросли могут жить подо льдом почти без света

close
Павел Львов/РИА «Новости»

Некоторые арктические микроводоросли могут фотосинтезировать в условиях крайне низкой освещенности: одной стотысячной доли суточного света. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Растения используют энергию солнечного света для производства сахара и других органических веществ. Этот процесс называется фотосинтезом. Как выяснили ученые из проекта MOSAiC, микрововодоросли Арктики могут фотосинтезировать уже в конце марта, через несколько дней после окончания полярной ночи. В это время Солнце едва поднимается над горизонтом, поэтому в Северном Ледовитом океане почти нет света, как показали светочувствительные датчики света во льду и воде. При этом через лед в воду проходить лишь одна стотысячная доля света за день.

Результаты опубликованного исследования важны для всей планеты. Вероятно, в других темных участках океана может быть достаточно света для производства полезной энергии и кислорода, доступных для рыб. Фотосинтетическая среда в мировом океане может быть значительно больше, чем предполагалось ранее.

«Хотя наши результаты специфичны для Северного Ледовитого океана, они показывают, на что способен фотосинтез. Если он настолько эффективен в сложных условиях Арктики, мы можем предположить, что организмы в других регионах океанов также хорошо адаптировались», — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что изменение климата создало огромные запасы серебра на дне морей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами