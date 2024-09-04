Стало известно, почему курильщики реже страдают болезнью Паркинсона

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в составе научного коллектива обнаружили, что низкие дозы угарного газа, вдыхаемого при курении, защищают нейроны от разрушения и предотвращают накопление в мозге белка, связанного с болезнью Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Parkinson's Disease (PD).

Исследователи сосредоточились на изучении монооксида углерода (угарного газа), обычно вырабатывающегося в организме при стрессе. Угарный газ также выступает одним из основных компонентов сигаретного дыма.

Ученые проверили действие монооксида углерода на грызунах с аналогом человеческой болезни Паркинсона. Они давали мышам низкую дозу угарного газа, сравнимую с воздействием от курения, в виде перорального препарата. Результаты показали, что угарный газ предотвращал потерю дофаминергических нейронов и накопление в мозге белка альфа-синуклеина.

При повышении концентрации этого белка он начинает склеиваться и образовывать так называемые агрегаты, вызывающие сбои в работе клеток мозга и провоцирующие такие заболевания, как болезнь Паркинсона и некоторые виды деменции. Угарный газ в низких дозах активировал сигнальные пути, которые ограничивают окислительный стресс и разрушают альфа-синуклеин.

На основе проведенных исследований ученые планируют начать клинические испытания с участием людей с болезнью Паркинсона — им также будут давать небольшие дозы угарного газа перорально.

Ранее ученые выяснили, как отказ от курения влияет на людей с болезнью сердца.