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Стало известно, потребление каких продуктов грозит инфарктом

Lancet: риск инфаркта и инсульта повышают два типа продуктов

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Ученые из Гарвардского университета установили, что риск сердечного приступа и инсульта повышают два типа продуктов — сладкие напитки и мясные полуфабрикаты. Результаты исследования опубликованы в журнале the Lancet.

Ученые использовали исследования здоровья медицинских работников в возрасте от 25 до 75 лет, чтобы оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при употреблении ряда различных ультра-обработанных продуктов. Это еда, произведенная в промышленных условиях из рафинированного сырья с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

Ультра-обработанные продукты, потребляемые участниками, разделили на десять групп. В первую вошли хлеб и хлопья, во вторую — соусы, спреды и приправы, в третью — упакованные сладкие закуски и десерты, в четвертую — упакованные несладкие закуски, в пятую — подслащенные напитки, в шестую — обработанное красное мясо, птица и рыба, в седьмую — готовые к употреблению блюда, в восьмую — йогурт и десерты на молочной основе, в девятую — спиртные напитки. Замыкали список искусственно подслащенные напитки.

Исследователи обнаружили, что риск инфаркта, ишемической болезни сердца и инсульта повышался сильнее всего при употреблении ультра-обработанного мяса (сосисок, бекона и хот-догов) и напитков с высоким содержанием сахара. Влияние других типов продуктов с высокой степенью обработки (за исключением алкоголя) на сердечно-сосудистое здоровье было оценено как нейтральное.

Ранее ученые рассказали, какая погода повышает риск инфаркта.

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