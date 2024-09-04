Мантуров прокомментировал работы по проекту «Луна-26»

Первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что работы по проекту «Луна-26» ведутся по графику, исходя из базового сценария запуска космического аппарата в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что руководство Роскосмоса ранее отмечало, что будут приложены усилия, чтобы по возможности сдвинуть этот проект на 2026 год.

До этого стало известно, что в ближайшие годы запуск космических аппаратов «Луна-26» и «Луна-27» будет осуществлен для проведения различных исследований на Луне. «Луна-26» будет оснащена 13 научными приборами и займется изучением метеоритной опасности между Луной и Землей.

«Луна-27», запланированная на 2028 год, будет исследовать состав грунта и водяного льда в южной полярной области Луны с помощью более десятка научных приборов.

Помимо этого, планируется изучение содержания водорода, химического состава грунта и других параметров окололунной среды. После выполнения этих миссий будут рассмотрены новые проекты, включая возможные миссии с луноходами, в рамках российской научной лунной программы.

Ранее впервые в истории на Землю доставили грунт с обратной стороны Луны.