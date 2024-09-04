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Казахстан и Узбекистан будут совместно запускать спутники

Казахстан и Узбекистан намерены совместно запускать космические спутники

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В пресс-службе Министерства цифровых технологий Узбекистана заявили, что Астана и Ташкент намерены совместно запускать космические спутники. Об этом сообщает EurAsia Daily.

В ведомстве подчеркнули, что по итогам встречи на  полях Азиатско-Тихоокеанской конференции по  цифровой инклюзии и  трансформации было принято решение о разработке предложений по запуску искусственных космических спутников, которые будут готовы до  конца 2024 года.

До этого в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявили, что космический ракетный комплекс «Байтерек» будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

Отмечается, что первый испытательный пуск запланирован на конец 2025 года, второй произведут в октябре 2026 года, а третий в октябре 2027 года. При этом ввод КРК «Байтерек» запланирован на 2028 год.

Также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что Россия предложила Казахстану продолжить исследования на Международной космической станции (МКС).

Ранее Китай вывел на орбиту группу из 11 спутников.

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