Двухметровую акулу впервые съело более крупное неизвестное существо

Американские исследователи впервые зафиксировали случай, когда сельдевая акула стала жертвой более крупного морского существа. Об этом сообщает NBC News.

В октябре 2020 года сотрудники Университета штата Аризона поймали беременную сельдевую акулу, прикрепив к ней два датчика слежения, прежде чем выпустить ее в море для изучения поведения. Однако через несколько месяцев один из датчиков всплыл у Бермудских островов.

Анализ данных с метки показал, что акула находилась в необычных условиях для своего вида. «Все указывало на то, что она была съедена», — сообщила исследователь Брук Андерсон. Ученые выяснили, что до всплытия датчик перемещался внутри желудка неизвестного морского животного.

По мнению ученых, беременную сельдевую акулу могли атаковать белая акула или акула-мако. Другие хищники были исключены из-за их биологических особенностей.

«Мы должны продолжать отслеживать этих акул с помощью датчиков, чтобы понять, как часто происходят такие случаи», — добавила Андерсон, отметив важность изучения влияния подобных нападений на популяцию сельдевых акул.

Таким образом была зафиксировано впервые учеными вероятное поедание акулами друг друга.

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