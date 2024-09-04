Ученые обнаружили летучую мышь со светящимися лапками

Международная группа ученых из Мексики и США обнаружила, что живущие в Мексике летучие мыши вида бразильский складчатогуб (Tadarida brasiliensis) обладают фотолюминесцентными щетинками на лапках. Исследование опубликовано в научном журнале Mammalian Biology (MamBio).

Предыдущие изыскания показали, что конечности складчатогубов имеют уникальную особенность в виде особых щетинок вдоль внешних краев пальцев. Однако биологи не знали, какую именно функцию играет эта деталь.

В новом исследовании команда выяснила, что щетина на лапах рукокрылых светится сине-зеленым светом под ультрафиолетовыми лучами.

Ученые пока не раскрыли механизм фотолюминесценции. Специалисты считают, что животные могут видеть это свечение в сумерках или в лунном свете.

Команда планирует провести эксперименты, чтобы выяснить, используют ли существа свои лапки как способ общения ночью, когда они собираются в колонии, насчитывающие до миллиона особей.

Помимо светящихся лап, бразильские складчатогубы обладают еще одной особенностью — они считаются самыми быстрыми летунами в животном мире. В горизонтальным полете летучая мышь этого вида развивает скорость более 160 километров в час.

Ранее ученые выяснили, что летучие мыши без какого-либо вреда переносят уровень сахара в организме, который ввел бы в кому любое другое млекопитающее.