Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили летучую мышь со светящимися лапками

MamBio: в Мексике обитают летучие мыши с фотолюминесцентными щетинками на лапах

close
GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Международная группа ученых из Мексики и США обнаружила, что живущие в Мексике летучие мыши вида бразильский складчатогуб (Tadarida brasiliensis) обладают фотолюминесцентными щетинками на лапках. Исследование опубликовано в научном журнале Mammalian Biology (MamBio).

Предыдущие изыскания показали, что конечности складчатогубов имеют уникальную особенность в виде особых щетинок вдоль внешних краев пальцев. Однако биологи не знали, какую именно функцию играет эта деталь.

В новом исследовании команда выяснила, что щетина на лапах рукокрылых светится сине-зеленым светом под ультрафиолетовыми лучами.

Ученые пока не раскрыли механизм фотолюминесценции. Специалисты считают, что животные могут видеть это свечение в сумерках или в лунном свете.

Команда планирует провести эксперименты, чтобы выяснить, используют ли существа свои лапки как способ общения ночью, когда они собираются в колонии, насчитывающие до миллиона особей.

Помимо светящихся лап, бразильские складчатогубы обладают еще одной особенностью — они считаются самыми быстрыми летунами в животном мире. В горизонтальным полете летучая мышь этого вида развивает скорость более 160 километров в час.

Ранее ученые выяснили, что летучие мыши без какого-либо вреда переносят уровень сахара в организме, который ввел бы в кому любое другое млекопитающее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами