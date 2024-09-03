Ученые создали гидрогелевые повязки для лечения диабетических ран

Международная группа ученых из Финляндии и Китая создала самовосстанавливающуюся повязку на основе гидрогеля, предназначенную для лечения диабетических ран. Исследование опубликовано в научном журнале Nano-Micro Letters (NML).

Команда использовала структурные микросферы, состоящие из метакрилированной гиалуроновой кислоты, метакрилированного фиброина шелка и квантовых точек черного фосфора.

Микросферы загружены мелиттином (антибактериальным веществом, входящим в состав пчелиного яда) и фактором роста эндотелия сосудов. Система микросфер демонстрирует возможности в контролируемом высвобождении лекарства и эффективном лечении ран, отметили авторы разработки.

Ученые оценили эффективность заживления ран композитными микросферами (CMP) в модели хронической диабетической раневой инфекции на крысах. Как показали эксперименты, микросферы с лекарственными препаратами усилили образование коллагена и ускорили рост новых сосудов в пораженных тканях.

По словам исследователей, лечение язв с помощью CMP в сочетании с облучением инфракрасным светом продемонстрировало превосходные результаты регенерации.

Ранее ученые научились подсвечивать бактерии в диабетических ранах пациентов.