Изменение климата создало огромные запасы серебра на дне морей, выяснили ученые

Китайские ученые из Технологического университета Хэфэй выяснили, что глобальное потепление взывает образование большого количества серебра на дне Южно-Китайского моря. Аналогичные процессы могут происходить по всему мировому океану. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Количество серебра, захваченного в морских отложениях у берегов Вьетнама, резко возросло с 1850 года. Это совпадает с началом промышленной революции, когда люди начали выбрасывать парниковые газы в атмосферу в больших масштабах.

Как и другие элементы, серебро берет начало на суше и попадает в океаны в основном в результате выветривания, когда дождевая вода вымывает элементы из горных пород и переносит их в реки.

Определенные регионы океана обогащены серебром из-за обильного речного притока, атмосферной пыли, выбросов человека и гидротермальных источников. Серебро в своей ионной форме (Ag+) токсично для морских существ, но очень мало известно о том, как оно взаимодействует с большими океаническими экосистемами.

Как показал анализ кернов, в последние 170 лет концентрация металла в морских отложениях начала быстро расти.

Глобальное потепление повышает температуру воды и силу прибрежных ветров, что в совокупности увеличивает интенсивность подъема глубинных вод к поверхности. Высокие уровни растворенного серебра могут означать, что организмы поглощают больше этого элемента. Когда их жизненный цикл подходит к концу, это серебро падает на морское дно вместе с другой органикой, отметили ученые.

Ранее исследователи выяснили, что землетрясения заставляют залежи кварца генерировать золотые самородки с помощью электричества.