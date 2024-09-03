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Ученые раскрыли тайну термитов-камикадзе, взрывающих себя ради защиты колонии

Structure: африканские термиты накапливают в организме летучий токсин

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Dr. Ales Bucek

Группа ученых из Академии наук Чехии раскрыли механизм, с помощью которого термиты Neocapritermes taracua из Французской Гвианы отражают нападения хищников на свои гнезда. Насекомые накапливают в своем теле ядовитые соединения, чтобы в момент опасности взорваться и поразить токсином врагов. Исследование опубликовано в научном журнале Structure.

Как показал анализ, у рабочих особей N. taracua есть специализированная пара желез в брюшной полости, которые постепенно выделяют фермент голубой лакказы BP76 в карманы на спине. По мере взросления термиты наполняют свои «рюкзаки» синими, содержащими медь кристаллами.

Столкнувшись с угрозой, рабочие смешивают фермент с относительно безвредными выделениями из слюнных желез. В результате получается липкая химическая жидкость, насыщенная отравляющими бензохинонами. При это тело термита лопается, а яд разбрасывается во все стороны.

Ученые выяснили, как твердый BP76 мгновенно переходит в текучее состояние. Оказалось, что фермент плотно сложен, что помогает ему противостоять деградации с течением времени. Молекулы сахара прикрепляются к белкам вещества и дополнительно стабилизируют его.

Одной из наиболее необычных особенностей BP76 стала редкая и необычайно сильная химическая связь между двумя аминокислотами, лизином и цистеином. Такая связь обычно не встречается в ферментах и ​​играет решающую роль в поддержании структуры BP76, особенно когда фермент хранится в твердом виде на спине термита.

Ученые отметили, что термиты превращаются в химические бомбы по достижении старости, когда их жвала притупляются и не дают насекомым эффективно сражаться и добывать пищу. Тогда пожилые рабочие жертвуют собой, чтобы обеспечить безопасность колонии.

Ранее исследователи нашли в Африке древнейшие действующие термитники на Земле возрастом более 34 тыс. лет.

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