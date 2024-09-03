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Ученые назвали два главных фактора счастливой жизни

MAE: умение увлекаться приятными делами и справляться с рутиной приносит счастье

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Freepik.com

Канадские ученые из Университета Квебека и Университета Монктона выяснили ключевые психологические аспекты, обеспечивающие счастливую жизнь. Исследование опубликовано в научном журнале Motivation and Emotion (MAE).

Команда сосредоточилась на таких факторах, как страсть к интересным занятиям и самомотивация для выполнения менее захватывающих задач, таких как работа по дому.

Исследователи провели пять экспериментов в течение нескольких лет, в которых приняли участие молодые люди. В этих тестах использовалась комбинация опросов, ежедневных дневников и длительных методов для оценки уровней страсти, саморегуляции, эмоций и общего благополучия участников.

Результаты показали, что ежедневные переживания гармоничной страсти и самомотивации были связаны с более положительными эмоциями и повышенным ощущением благополучия.

Более того, ученые выяснили, что формирование счастливого самоощущения занимает шесть месяцев, на протяжении которых человек должен соблюдать баланс между интересными для него делами и рутинными задачами.

По словам специалистов, открытие подчеркивает важность наличия хотя бы одного увлечения, вызывающего у человека желание заниматься им изо дня в день. Такое хобби со временем помогает добиться общего ощущения благополучия в жизни.

Ранее ученые нашли дешевый способ стать счастливее.

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