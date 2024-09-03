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Крупнейшая луна Солнечной системы пережила встречу с гигантским астероидом, узнали ученые

SciRep: 300-километровый астероид сместил ось спутника Юпитера Ганимеда

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HIRATA Naoyuki

Японские ученые из Университета Кобе выяснили, что в далеком прошлом огромный астероид врезался в Ганимед — одну из лун Юпитера и крупнейший планетарный спутник в Солнечной системе. Удар сместил ось вращения небесного тела. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Как показали расчеты, колоссальное столкновение произошло около 4 млрд лет назад. Упавший на Ганимед астероид имел диаметр около 300 километров, что в 20 раз больше космической скалы, положившей конец эпохе динозавров на Земле 65 млн лет назад.

Команда пришла к выводу, что удар астероида оставил на Ганимеде временный кратер диаметром от 1400 до 1600 километров.

«Я хочу понять происхождение и эволюцию Ганимеда и других лун Юпитера. Гигантский удар должен был оказать значительное влияние на раннюю эволюцию Ганимеда, но термические и структурные эффекты столкновения на внутреннюю часть Ганимеда еще совсем не исследовались. Я считаю, что в дальнейшем можно будет провести дальнейшие исследования, затрагивающие внутреннюю эволюцию ледяных лун», — объяснил автор исследования, планетолог Наоюки Хирата.

Ранее ученые отследили 200 метеоритов, попавших с Марса на Землю в результате падения крупных астероидов на марсианскую поверхность.

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