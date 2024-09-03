В Дальневосточном федеральном университете призвали проводить исследования со странами АТР

Принятая в России стратегия научно-технологического развития делает акцент на создании эффективной системы взаимодействия науки и производства. Фокус международного сотрудничества в этой сфере стоит сделать на странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и БРИКС. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Владимир Нелюб.

Выступая на сессии «ДВФУ: центр трансфера науки и технологий из стран АТР» Владимир Нелюб отметил, что сегодня назрела потребность углубления сотрудничества с дружественными странами в сфере технологии и инноваций.

По его мнению, России следует активнее работать со странами АТР и БРИКС, поскольку они являются наиболее быстро развивающимися государствами.

«России сегодня есть что предложить странам АТР. У нас вложения в научную сферу за последние пять лет увеличились на 39%. Мы создали очень мощный научный задел. У нас есть возможности говорить про прикладные исследования совместно с дружественными государствами АТР», — заявил Нелюб.

По его словам, Дальний Восток, имеющий общую границу с Китаем, исторически был ориентирован на кооперацию с этим государством.

Участники сессии высоко оценили роль ДВФУ в формировании партнерской коммуникации со странами АТР.