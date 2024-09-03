Найдена связь между долгим засыпанием и ранним семяизвержением у мужчин

Ученые из Аньхойского Медицинского университета в Шанхае установили, что у мужчин с приобретенной преждевременной эякуляцией нарушена латентность сна — им в среднем требуется больше времени для засыпания. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Преждевременная эякуляция (раннее семяизвержение) — самое частое сексуальное расстройство у мужчин, характеризуется неспособностью поддерживать достаточную для удовлетворения полового партнера продолжительность полового акта. Причины такого расстройства сложны и разнообразны. Они могут включать как психологические, так и биологические факторы.

В исследовании приняли участие 215 мужчин с различными типами преждевременной эякуляции (ПЭ) и здоровые добровольцы. Участники с ПЭ были разделены на группы в соответствии с четырьмя типами этого сексуального расстройства: пожизненным (LPE), приобретенным (APE), переменным (VPE) и субъективным (SPE). Отмечается, что при SPE-типе время эякуляции входит в рамки нормы, но не устраивает пациента.

Ученые определили качество сна испытуемых с помощью индекса Питтсбурга и специальных носимых устройств, а также собрали информацию о состоянии психического здоровья мужчин. Результаты показали, что среди пациентов с приобретенной преждевременной эякуляцией была повышена распространенность эректильной дисфункции, тревоги и депрессии.

Также было установлено, что при APE у мужчин чаще наблюдалось нарушение латентной фазы сна. Ученые объяснили, что испытуемым из этой группы требовалось больше времени для засыпания, чем здоровым добровольцам и мужчинам с пожизненной преждевременной эякуляцией. Кроме того, приобретенная преждевременная эякуляция часто сопровождалась значительным сокращением фазы быстрых движений глаз. Это фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга.

Ранее ученые назвали тренировку, избавляющую от преждевременной эякуляции за 12 дней.