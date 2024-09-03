В России создали новую технологию восстановления нервов красным светом

В Институте бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. Сеченова создали и протестировали на крысах имплант для восстановления поврежденных нервов. В основе новой технологии лежит воздействие красного света, — об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Устройство для регенерации нервов состоит из органических полупроводников — натуральных пигментов (красящих веществ) толщиной около 60 нанометров. Они наносятся на биосовместимую полимерную подложку, которая оборачивается вокруг поврежденного нерва. При воздействии красным светом полупроводники создают слабое электромагнитное поле, которое без нагревания стимулирует активность и рост клеток.

Отмечается, что построение «каркаса» из биосовместимого материала вокруг нерва само по себе ускоряет его регенерацию. Дополнительная стимуляция электрическими импульсами позволяет эффективнее восстанавливать серьезные повреждения.

«В каждой клетке есть свой цикл отправки сигнала, в том числе и для регенерации. Стимуляция позволяет максимально сократить этот цикл, то есть заставить нерв посылать сигнал намного чаще», — пояснил «Газете.Ru» руководитель проекта, ведущий научный сотрудник НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение», доцент Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета Александр Марков.

Новую технологию уже протестировали на крысах с рассеченными седалищными нервами. У одних животных нерв срастался естественным путем, вторым его сшили хирургической нитью, третьим вживили имплант, но не стимулировали его светом, а четвертым — вживили и стимулировали на протяжении 100 дней по одной минуте.

У грызунов, подвергавшихся воздействию красного света, нервная проводимость полностью восстановилась. Кроме того, использование импланта не вызвало воспаления, некроза и других значимых побочных эффектов. По словам ученых, в перспективе новую технологию можно будет использовать также для восстановления нервов спинного мозга.

Ранее был создан метод оценки жизнеспособности хрящей.