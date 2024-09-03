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Стало известно, сколько бактерий обитает в человеческой пище

Cell: в человеческой пище обитает около 11 тысяч бактерий

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Freepik.com

Ученые из Трентского университета (Италия) обнаружили, что обычная еда содержит 10 899 бактерий и грибов. При этом половина из них принадлежит к неизвестным видам. Результаты опубликованы в научном журнале Cell.

Ученые проанализировали микробный состав 2500 продуктов питания из 50 стран. На анализ исследователи брали ферментированную еду, свежее мясо, рыбу, фрукты и овощи. Научный коллектив обнаружил, что в повседневной человеческой пище содержится 10 899 бактерий и грибов, относящихся к эукариотическим и прокариотическим доменам. При этом около половины идентифицированных микроорганизмов не были известны науке.

Больше всего незнакомых бактерий или грибков обнаружилось в пальмовом масле, сырном рассоле и мексиканском алкогольном напитке пульке. Также было установлено, что в схожих продуктах обитали родственные микробы.

Расширенный анализ показал, что пищевые микробы составляют в среднем 3% микробиома кишечника взрослого человека. Также были выявлены случаи передачи микроорганизмов от пищи к кишечнику и их возможной колонизации. Ученые подчеркнули важность дальнейших исследований для улучшения качества и безопасности пищевых продуктов.

Ранее ученые нашли арктические микробы, способные бороться с опасными для жизни бактериями.

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