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Ученые рассказали, какая погода повышает риск инфаркта

JAСС: холодная погода повышает риск сердечного приступа

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Ученые из Каролинского института (Швеция) в составе международного научного коллектива установили, что воздействие низкой температуры воздуха и периоды похолодания связаны с повышенным риском госпитализации с инфарктом миокарда. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology (JAСС).

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 120 380 человек из медицинского реестра SWEDEHEART. Исследователи изучили, как кратковременное воздействие холода на организм влияло на риск госпитализации с сердечным приступом в Швеции с октября по март в промежутке между 2005 и 2019 годами.

Под периодом похолодания ученые подразумевали временной промежуток, продолжительностью не менее двух дней подряд, когда среднесуточная температура была ниже 10-го процентиля температур, зарегистрированных за все время исследования. Результаты показали, что воздействие более низкой температуры воздуха было связано с повышенным риском общего инфаркта миокарда через два-шесть дней после похолодания. Холодная погода сама по себе коррелировала с аналогичным увеличением вероятности.

Также было обнаружено, что в первые дни похолодания риск госпитализации с сердечным приступом снижался. Вероятнее всего, такой защитный эффект связан со стремлением людей оставаться в помещениях для уменьшения воздействия холода.

Ранее ученые выяснили, как быстро фастфуд вредит сердечно-сосудистой системе.

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