Стало известно, в какое время дня нужно принимать лекарства для снижения давления

Ученые из Университета Альберты (Канада) установили, что вечерний прием препаратов, снижающий артериальное давление, не обладает преимуществами по сравнению с утренним. Результаты исследования представлены на сайте European Society of Cardiology (ESC).

Ученым давно известно, что артериальное давление обычно меняется в соответствии с циркадным ритмом, достигая пика после пробуждения и снижаясь во время сна. Основные сердечно-сосудистые события, такие как инфаркт миокарда и инсульт, в большей степени связаны с повышением давления ночью. Исследователи задались целью выяснить, может ли прием лекарств от гипертонии в определенное время суток повысить эффективность препаратов и сохранить здоровье.

Для этого они проанализировали данные пациентов первичной медико-санитарной помощи, которым был назначен хотя бы один антигипертензивный препарат. Всего в исследовании участвовали 3357 взрослых добровольцев, средний возраст которых составил 67 лет. В дополнительный эксперимент включили информацию о других 776 испытуемых.

Участников разделили на две группы для вечернего и утреннего приема препаратов. После этого началось наблюдение за состоянием сердечно-сосудистого здоровья добровольцев. Результаты показали, что прием лекарств вечером не продемонстрировал клинических преимуществ. Ученые добавили, что между двумя группами не было существенной разницы в частоте госпитализаций, сердечно-сосудистых событий, эффективности и результатах лечения.

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