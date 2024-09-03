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В США рассказали об угрозе национального масштаба из-за глобального потепления

NYT: США угрожает массовое обрушение мостов из-за глобального потепления

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РИА Новости

В США растет риск обрушения мостов из-за глобального потепления. Об этом написала газета New York Times.

Дело в том, что многие американские мосты не рассчитаны на аномальные температуры в последние годы. По данным газеты, экстремальная жара и участившиеся наводнения из-за изменения климата могут привести к обрушениям на всей территории страны. В итоге растет угроза безопасному передвижению людей и товаров по стране, предупредили авторы статьи.

Эксперты в беседе с газетой обратили внимание, что износ мостов уже сейчас влияет на стоимость товаров и цепочки поставок в США.

До этого американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго пришли к выводу, что расходы человечества из-за глобального потепления оказались в шесть раз выше предыдущих оценок. Авторы исследования использовали данные климатических и экономических изысканий за последние за последние 120 лет и провели компьютерное моделирование для уточнения затрат в условиях меняющегося климата до 2100 года.

Социальные издержки составят $1056 за тонну углекислого газа, тогда как другая недавняя оценка (тоже основанная на локальных колебаниях температуры) оценила глобальные траты в связи с меняющимся климатом обойдутся лишь $185 за тонну. Таким образом расходы вырастут в 5,7 раза по сравнению с более ранними расчетами.

Ранее в РАН оценили выгоду глобального потепления для России.

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