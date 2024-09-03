Ученые впервые расшифровали ген риска биполярного расстройства

Немецкие ученые из Института психиатрии Макса Планка впервые расшифровали ген риска биполярного расстройства психики. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Psychiatry (MolPsy).

Биполярное, или биполярно-аффективное расстройство (БАР) характеризуется резкими переходами между состояниями мании (высокой активности и хорошего настроения) и депрессии. Каждая смена эмоционального настроя сильно отличается от обычного поведения человека. Вероятность развития БАР в течение жизни составляет около 1%.

В новом исследовании команда расшифровала ген аденилатциклаза 2, чья связь с БАР уже подтверждалась в ходе предыдущих изысканий.

В экспериментах на клеточных культурах ученым впервые удалось показать, что мутантный вариант аденилатциклазы 2 приводит к снижению способности вырабатывать сигнальную молекулу цАМФ, которая важна для передачи информации внутри клетки. Исходя из этого, они искусственно вызвали соответствующую мутацию аденилатциклазы 2 у мышей.

В результате грызуны продемонстрировали поведение, похожее на манию, в виде повышенной активности, сильного любопытства и желания изучать новую среду. В то же время их когнитивные способности оказались нарушены. Это побочный эффект биполярного расстройства, который часто наблюдается у пациентов.

Мыши также более сильно реагировали на стресс, переходя от маниакальной фазы к депрессивному состоянию.

По словам ученых, их открытие может стать отправной точной для новых, более эффективных методов лечения БАР на основе сигнальной молекулы цАМФ.

Ранее исследователи назвали фактор, вдвое повышающий риск развития БАР у женщин.