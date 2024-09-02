Врач рассказала, какой напиток избавляет от вздутия живота

Черный чай может помочь при вздутии живота, вызванном тревогой и выбросом кортизола. Об этом изданию The Mirror рассказала британский диетолог Памела Мейсон.

По словам врача, черный чай, как с молоком, так и без него, положительно сказывается на здоровье кишечника. Диетолог объяснила, что черный чай особенно полезен при вздутии, спровоцированном повышением уровня гормона стресса — кортизола, в крови. Медленное передвижение теплой жидкости по кишечнику нормализует пищеварение, а флавоноиды (полезные растительные вещества) в составе чая снижают воспаление.

Мейсон уточнила, что флавоноиды улучшают микрофлору кишечника, уменьшая количество бактерий, вызывающих вздутие. Врач добавила, что так же хорошо с этой задачей справляются травяные настои, а имбирный и мятный чаи. Такой успокаивающий эффект может быть особенно полезен для женщин, испытывающих вздутие из-за гормональных изменений, например, перед менструацией или во время нее.

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