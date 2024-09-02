В Минпросвещения рассказали о подготовке к учебному году в приграничных регионах

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что вопрос с форматом образовательного процесса в приграничных регионах был полностью урегулирован до начала учебы. Его слова передает РИА Новости.

«В преддверии начала учебного года был полностью урегулирован вопрос с форматом образовательного процесса в наших приграничных регионах с учетом текущей ситуации», — сказал он.

По его словам, все ученики были обеспечены учебниками и техническими устройствами.

Кравцов выразил благодарность руководству приграничных регионов, а также всем субъектам РФ, которые оказывают им поддержку.

24 августа Кравцов посетил Курскую область, где провел педагогическое совещание и рассказал о формате учебы в регионе с первого сентября. Он сообщил, что в новом учебном году часть школ будет работать в очном режиме, часть — в дистанционном.

2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все школы на Харьковской горе города Белгорода не будут работать две недели из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее Путин заявил, что ВС России сделают все для восстановления нормальной жизни в приграничье.