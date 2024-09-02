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Ученые создали способ поиска растительности на других планетах

MNRAS: покрытые лесами и лугами планеты будут отражать меньше звездного света

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R. Hurt/Caltech

Итальянские ученые из Астрономической обсерватории Триеста разработали методику поиска растительности на далеких экзопланетах. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS.)

Команда сосредоточилась на планетарном альбедо — отражающей способности планеты. Альбедо показывает, какое количество звездного света мир возвращает обратно в космос. Для Земли этот параметр составляет 0,30, или 30%.

По словам астрономов, планеты с растительным покровом должны отражать меньше света и быть теплее по сравнению с голыми мирами, расположенными на одинаковом расстоянии от одних и тех же звезд.

В своей работе исследователи обновили модель температуры поверхности Земли, включив в нее два типа динамически конкурирующей растительности: луга и леса.

Ученые обнаружили, что растительный покров действительно снижает альбедо планеты и согревает климат, сдвигая внешнюю границу обитаемой зоны. Это значит, зеленые миры могут оставаться пригодными для жизни на большем расстоянии от своих звезд.

Специалисты подчеркнули, что обитаемость других планет остается очень сложным для оценки параметром, на который влияет масса факторов и переменных.

«Эту работу следует рассматривать как первый шаг исследовательской программы, направленной на включение основных известных для Земли климато-растительных обратных связей в оценки экзопланетной обитаемости», — отметили исследователи.

Ранее ученые нашли способ ускорить поиски пригодных для жизни планет.

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