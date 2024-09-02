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Врач рассказал, какой вид ходьбы полезен для пожилых людей

The Guardian: ходьба задом наперед улучшает координацию у пожилых

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Ходьба задом наперед улучшает координацию и снижает риск падений. Такие тренировки особенно важно выполнять пожилым людям для профилактики травм. Об этом изданию The Guardian рассказал физиотерапевт Кристиан Бартон из Университета Ла Троба в Мельбурне (Австралия).

Врач отметил, что ходьбу задом наперед практикуют в Китае и некоторых других странах. По словам доктора, она развивает проприоцепцию — способность мышц и суставов взаимодействовать с мозгом, отправляя и получая ответные сигналы. Регулярные занятия «обратной» ходьбой помогает улучшить координацию, что особенно важно для пожилых. Дело в том, что развитая координация движений способствует улучшенному чувству баланса и снижает риск падений, в результате которых можно получить травмы.

Бартон также подчеркнул, что такая ходьба задействует мышцы, которые обычно слабо включены в работу при обычном способе передвижения. Кроме того, это упражнение не перегружает колени, так как большие усилия принимают на себя мышцы бедра.

Ранее была названа болезнь, повышающая риск всех переломов у пожилых женщин.

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