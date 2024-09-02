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Стало известно, какой минерал снижает риск развития рака

ACS: продукты с кальцием снижают риск развития рака кишечника

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yanishevska/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Американского онкологического общества установили, что около 35% случаев колоректального рака в США можно предотвратить, увеличив потребление богатых кальцием и клетчаткой продуктов. Результаты исследования представлены на сайте American Cancer Society (ACS).

Научный коллектив проанализировал федеральные данные служб здравоохранения США о заболеваемости раком. Всего было рассмотрено около 700 тысяч случаев. Исследователи оценили влияние ключевых факторов риска развития онкологических заболеваний (таких как курение и ожирение) на разные типы рака.

Выяснилось, что курение было наиболее распространенным фактором риска для всех форм рака. Ученые также обнаружили, что чуть более 50% случаев колоректального рака можно предотвратить, изменив образ жизни, а 35% — с помощью коррекции диеты.

По словам ученых, клетчатка, содержащаяся во фруктах, крупах, зерновых продуктах и овощах, известна своими противораковыми свойствами. Она необходима для нескольких функций пищеварения. К ним относятся увеличение объема стула и предотвращение накопления химических веществ, вызывающих рак, в толстой и прямой кишке.

Другим важным пищевым компонентом, защищающим от онкологических заболеваний, выступает кальций. Им богаты йогурт, коровье молоко и сардины. Ученые пока не могут установить, какие именно механизмы лежат в основе противоракового эффекта. Предполагается, что кальций может способствовать связыванию вредных жирных кислот в толстой кишке и быстрому выведению их вместе с калом, что помогает предотвратить образование раковых клеток.

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