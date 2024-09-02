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Врач перечислил простые способы защиты от рака кишечника

Daily Mail: для защиты от рака кишечника нужно съедать по яблоку в день

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Отказ от мясных полуфабрикатов, сигарет и алкоголя, активный образ жизни и регулярное потребление клетчатки помогает снизить риск развития рака кишечника. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Джеймс Рид, хирург и онколог, специализирующийся на лечении колоректального рака в Гилдфордской больнице (Великобритания).

Врач объяснил, что для здоровья кишечника в день необходимо потреблять около 30 граммов клетчатки. Так называются полезные волокна, содержащиеся в растительной пище. Рекомендуемое количество клетчатки входит в состав тарелки овсянки или двух кусочков хлеба из муки грубого помола. Также этим пищевым компонентом богаты макароны, рис, бананы и брокколи. Не стоит забывать и о фруктах — по словам доктора, защитить от рака кишечника может ежедневное употребление одного яблока и ложки шпината.

Онколог добавил, что существуют продукты, повышающие вероятность развития колоректального рака. К ним относятся мясные полуфабрикаты или так называемое обработанное мясо — сосиски, бекон, салями, ветчина и хот-доги. Для увеличения срока годности или улучшения вкуса в них часто добавляют химические консерванты, такие как нитраты. В кишечнике они вступают в реакцию с образованием других соединений, называемых N-нитрозозами, которые повреждают слизистую оболочку органа и способствуют образованию опухолей.

Доктор отметил, что не менее важно отказаться от алкоголя и сигарет. Употребление любого вида пива, вина или крепких спиртных напитков увеличивает риск развития рака полости рта, верхней части горла, гортани, пищевода, молочной железы, печени и кишечника.

Рид подчеркнул, что у людей, которые занимаются спортом несколько раз в неделю, риск развития колоректального рака снижается на 20%. Дело в том, что физическая активность помогает поддерживать здоровый вес и быстрее выводить вредные вещества, потенциально провоцирующие воспаление и формирование опухолей.

Ранее был найден фактор риска летального исхода при раке кишечника.

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