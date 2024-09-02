Ученые развеяли миф о женской стерилизации

После стерилизации (перевязки маточных труб) 3% женщин сообщают о нежелательной беременности. Это делает процедуру менее эффективной, чем другие формы контрацепции, сообщает HealthDay со ссылкой на Калифорнийский университет в Сан-Франциско.

При стерилизации женщин обе фаллопиевы трубы женщин перевязываются или разрезаются. Это предотвращает перемещение яйцеклеток в матку, где они могут быть оплодотворены.

Ученые проанализировали данные 31 тысячи женщин из США, собранные в период с 2002 по 2015 год. 4200 из низ прошли перевязывание труб. 3% женщин забеременели после стерилизации. До этого считалось, что менее 1% женщин могут забеременеть после перевязки труб. Риск нежелательной беременности был самым высоким у более молодых пациенток.

Интерес к постоянной контрацепции, то есть стерилизации, в США вырос в 2022 году. Тогда Верховный суд отменил решение «Роу против Уэйда», согласно которому любая женщина могла сделать аборт до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным.

«Это исследование показывает, что операция на маточных трубах не может считаться лучшим способом предотвращения беременности. У женщин, использующих имплант для контрацепции или внутриматочную спираль, меньше шансов на беременность, чем у перенесших стерилизацию», — подчеркнули авторы.

Ранее ученые выяснили, что женщина с пересаженной маткой может выносить и родить ребенка.