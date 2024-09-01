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Ученые нашли странное радиокольцо в центре нашей галактики

arXiv: обнаружено космическое кольцо радиоизлучения без явного источника

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NASA

Международная группа астрономов из Италии, Австралии, ЮАР и других стран нашла необычное явление — кольцо радиоизулчения, расположенное вблизи центра нашей галактики Млечный Путь. Источник этого феномена пока неясен. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных статей arXiv.

Ученые и раньше обнаруживали радиокольца, однако до недавнего времени все они располагались на высоких галактических широтах. Другими словами, эти кольца были либо за пределами Млечного Пути, либо близко к его границам.

Новому объекту дали имя Kýklos, или «Киклос», что в переводе с греческого значит «круг». Он не излучает видимого света, но заметен в радиодиапазоне.

Ученые выдвинули несколько предположений относительно природы Киклоса.

Согласно одной из гипотез, космическое кольцо может быть туманностью, образовавшейся в результате взрыва сверхновой. Однако остатки сверхновых обычно также производят рентгеновские лучи, тогда как в случае с Киклосом их не обнаружили.

По этой же причине радиокольцо вряд ли может быть планетарной туманностью, образовавшейся из оболочки гаснущей звезды, похожей на Солнце. Планетарные туманности видны в оптическом диапазоне, тогда как Киклос можно наблюдать только в радиотелескоп. Кроме того, диаметр кольца оценивается примерно в 10 световых лет, что втрое больше размеров стандартной планетарной туманности.

Астрономы выдвинули идею, что Киклос мог быть создан массивной и нестабильной звездой, генерирующей мощное излучение и радиационный ветер, который сдувает ее внешние слои глубоко в космос. Объекты такого типа известны как звезды Вольфа-Райе.

Звезды Вольфа-Райе часто распознаются либо по туманности, которую они выдувают, либо по их составу — когда их водородная оболочка отбрасывается, более тяжелые элементы, такие как гелий и кислород, в их более глубоких слоях обнажаются.

Хотя ученые не нашли характерной туманности в пределах Киклоса, в пользу версии звезды Вольфа-Райе свидетельствует плоский спектр излучения кольца.

Ранее исследователи нашли в Млечном Пути нечто среднее между черной дырой и нейтронной звездой.

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