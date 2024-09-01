Ученые выяснили, как могла выглядеть Вселенная до Большого взрыва

Международная группа ученых из Италии, Греции, Индии и Китая смоделировала возможный облик Вселенной до Большого взрыва. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

В своей работе специалисты опирались на неклассическую модель «отскакивающей» космологии, согласно которой Вселенная постоянно проходит через фазы расширения и сжатия.

Исследователи предположили, что до Большого взрыва существующий космос состоял из темной материи, существовавшей в виде первичных черных дыр. Те, в свою очередь, образовались из флуктуаций (колебаний) плотности во время последней фазы сжатия Вселенной.

В данной модели Вселенная должна была сжаться до размеров примерно в 500 раз меньших нынешних. После последовавшего «отскока» родились фотоны и другие частицы, ознаменовавшие Большой взрыв. При этом плотность материи повысилась настолько, что ее флуктуации породили небольшие черные дыры.

Расчеты ученых показывали, что свойства этой модели вселенной, такие как кривизна пространства и микроволновый фон, соответствуют текущим наблюдениям.

Исследователи отметили, что их догадки смогут подтвердить или опровергнуть будущие обсерватории для поиска гравитационных волн.

Ранее ученые заявили, что приблизились к обнаружению частиц темной материи.