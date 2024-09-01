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Ученые успешно развернули в космосе солнечный парус

Специалисты NASA провели внеземные испытания технологии солнечного паруса

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NASA

Американские ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отчитались об успешном развертывании солнечного паруса в околоземном пространстве. Об этом сообщается на официальном сайте космического агентства.

Испытания новой технологии проходили на борту аппарата Advanced Composite Solar Sail System (ACS3), запуск которого состоялся в апреле 2024 года.

Солнечный парус представляет собой квадратное полотно площадью 80 квадратных метров, что соответствует половине теннисного корта. Материал паруса улавливает фотоны (частицы света). Хотя фотоны лишены массы, они могут создавать импульс при столкновении с объектом.

Космический корабль ACS3 испытают в течение следующих нескольких недель, что позволит команде наблюдает за маневренностью паруса в космосе.

Регулируя орбиту, исследователи смогут узнать больше о том, как проектировать и управлять будущими миссиями, оснащенными солнечным парусом.

«Полученные в ходе демонстрации полетные данные будут использованы для проектирования будущих более масштабных композитных солнечных парусных систем для спутников раннего оповещения о космической погоде, миссий по разведке астероидов и других малых тел, а также миссий по наблюдению за полярными областями Солнца», — уточнили в NASA.

Ранее ученые разработали солнечный парус, способный разогнать космический корабль до 20% от скорости света.

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