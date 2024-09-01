Ученые нашли новый фактор риска инфаркта

Жизнь в шумном районе может повышать риск инфаркта, а также ухудшает здоровье выживших после инфаркта. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на два недавних исследования, проведенных в Европе.

В исследовании немецких ученых были проанализированы данные 400 человек в возрасте 50 лет или младше, которые были госпитализированы с инфарктом. Среди них были люди с невысоким риском сердечного приступа. Многие из них проживали в шумных районах. Это может означать, что шум может повысить вероятность инфаркта у молодых людей без традиционных факторов риска.

В другой работе изучили данные 864 французских пациентов после инфаркта. Авторы измерили уровень шума в доме каждого из них. В среднем шанс на развитие осложнений после инфаркта вырастал на 25% на каждые 10 децибел в ночное время. Авторы также учли другие факторы риска, включая бедность и загрязнение воздуха.

Ученые подчеркнули, что их выводы неокончательны: их нужно подтвердить в более крупных исследованиях.

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