Ученые выяснили, как замедлить старение мозга при высоком уровне сахара в крови

При плохом контроле уровня сахара мозг людей с диабетом 2-го типа в среднем на четыре года старше нормы. Но здоровый образ жизни защищает от ускоренного старения, сообщает HealthDay.

Ученые проанализировали МРТ-снимки головного мозга более 31 тысячи британцев в возрасте от 40 до 70 лет. С помощью ИИ врачи оценили биологический возраст мозга каждого человека.

У людей с предиабетом (состоянием, при котором наблюдаются некоторые признаки диабета) мозг в среднем был на полгода старше, чем у их здоровых сверстников.

Диабет «состаривал» мозг на 2,3 года, а плохо контролируемый диабет — на четыре года. Однако у диабетиков, которые были физически активны, не курили и не пили алкоголь, мозг был в нормальном состоянии.

Доказано, что диабет повышает риск развития деменции. Поэтому рост заболеваемости диабетом может привести и к росту заболеваемости деменцией. Новое исследование предоставило возможный способ предотвратить это.

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