Врач рассказала, какие орехи снижают уровень холестерина

Регулярное употребление орехов макадамии и кешью помогает снизить уровень холестерина. Также орехи могут улучшить состояние кожи и похудеть. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, терапевт сети «Клиника Фомина» в Уфе Арина Разагатова.

«В одном исследовании было показано, что участники, которые съедали 15-18 орехов макадамии в сутки, имели более низкий уровень холестерина, в том числе ЛПНП («плохой» холестерин), чем те, в рацион которых макадамия не входила. Есть данные о том, что регулярное употребление кешью помогает снизить уровень холестерина и ЛПНП», — рассказала врач.

Также одно исследование показало, что добавление кешью в рацион помогает потерять больше жира и сильнее увеличить мышечную массу по сравнению с той же диетой без кешью.

«В другой работе было установлено, что две порции миндаля уменьшают усталость после тренировки и увеличивают силу ног. А ежедневное употребление миндаля уменьшает выраженность морщин и пигментацию кожи (неравномерный тон) у женщин в постменопаузе», — отметила врач.

Кроме того, ученые выяснили, что перекусы орехами помогают избежать переедания и набора веса, помогают контролировать уровень сахара, улучшают работу сердца, головного мозга и снижают риск многих хронических заболеваний. Средиземноморская диета, которая признана самой полезной, включает ежедневное употребление орехов. Это помогает уменьшить потребление вредных животных жиров.

«Жиры – это необходимая часть нашего рациона, но избыток животного жира (жирные сорта мяса, сливочное масло, яйца в большом количестве), может повышать риск проблем с сердцем, сосудами. Орехи богаты растительными ненасыщенными жирными кислотами, то есть полезными жирами. В день следует съедать 30 мг орехов без каких-либо добавок (варенья, меда и т. д). Также можно добавлять их в салаты или делать из орехов корочку для мяса и рыбы», — рассказала врач.

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