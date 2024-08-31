Названо заболевание, при котором снижается риск болезни Альцгеймера

У больных рассеянным склерозом может быть снижен риск болезни Альцгеймера. На это косвенно указывают показатели крови пациентов со склерозом, сообщает HealthDay.

При рассеянном склерозе иммунная система человека атакует ткани головного и спинного мозга. Это приводит к нарушению работы мышц, ухудшению равновесия, потере зрения и другим расстройствам.

Ученые проанализировали образцы крови ста пациентов с рассеянным склерозом и трехсот здоровых пациентов. У больных склерозом были ниже уровни молекул крови, связанных с накоплением амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера.

Результаты могут означать, что при рассеянном склерозе снижен риск болезни Альцгеймера. По словам авторов, это согласуется с наблюдениями врачей: деменция редко встречается у больных рассеянным склерозом. Однако подтвердить наличие связи и ее механизм должны будущие исследования. Также это позволит найти новые мишени для лекарств против деменции.

Ранее ученые выяснили, что депрессия в пожилом возрасте может быть ранним признаком болезни Альцгеймера.