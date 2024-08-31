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Ученые рассказали о пользе «женской» вакцины для мужчин

HealthDay: вакцина против ВПЧ защищает мужчин и женщин от нескольких видов рака

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Depositphotos

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) снижает риск нескольких видов рака у мужчин. Это позволяет рекомендовать препарат не только женщинам, но и мужчинам, сообщает HealthDay.

Рак шейки матки возникает при заражении женщины вирусом папилломы человека. Он передается половым путем, поэтому во многих странах вакцинируют девочек против ВПЧ до начала половой жизни. В некоторых случаях вакцинация показана и взрослым женщинам.

Предыдущие исследования показали, что ВПЧ связан с повышенным риском рака гениталий и головы и шеи у мужчин. Однако не было известно, защищает ли вакцинация от этих опухолей.

В новом исследовании ученые проанализировали данные мужчин и женщин в возрасте от девяти до 39 лет. У вакцинированных от ВПЧ мужчин риск связанных с вирусом раков был значительно ниже. Особенно эффективно препарат защищал от рака головы и шеи. Также данные подтвердили, что у вакцинированных женщин был ниже риск рака шейки матки и других опухолей, связанных с ВПЧ.

Работа стала еще одним доказательством эффективности вакцинации против ВПЧ для защиты от нескольких видов рака.

Ранее ученые выяснили, что распространенный среди мужчин вирус может повредить сперматозоиды.

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