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Ученые открыли новый вид рыбы-дракона в Антарктиде

Zootaxa: у берегов Антарктиды нашли неизвестный вид рыб возрастом 780 тыс. лет

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Andrew Corso

Американские биологи из Вирджинского института морских наук при участии коллег из других научных учреждений обнаружили в Антарктиде новый вид рыбы-дракона Akarotaxis gouldae. Исследование опубликовано в научном журнале Zootaxa.

Рыбы-драконы относятся к семейству антарктических плосконосов, или батидраковых. Они служат пищей для многих видов полярных животных, включая пингвинов.

Команда сделала открытие в ходе сбора образцов зооплантктона у западных берегов Антарктического полуострова. Сначала найденных животных приняли за близкородственный вид батидраковых Akarotaxis nudiceps. Однако анализ ДНК показал, что речь идет о ранее неизвестной разновидности.

«На боках взрослых особей Akarotaxis gouldae есть две отчетливые полосы, которых нет у Akarotaxis nudiceps, поэтому мы были удивлены, что этот вид уже существовал в коллекциях, но ранее был упущен из виду», — отметили исследователи.

Генетическое тестирование также выявило эволюционные подсказки. Ученые выяснили, что Akarotaxis gouldae отделился как отдельный вид примерно 780 тыс. лет назад, когда большая часть Южного океана была покрыта ледниками.

По словам биологов, их открытие позволит улучшить сохранение малоизученных видов антарктической фауны.

Ранее ученые открыли новый вид предков современных моржей, живший 5 млн лет назад.

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