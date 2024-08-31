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Найден ранний признак болезни Альцгеймера

JAMA: депрессия может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера

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Депрессия, появившаяся у пожилого человека впервые, может быть ранним признаком деменции. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные 154 человек, которые несколько раз прошли ПЭТ-сканирование мозга в период с 2010 по 2022 год. Обследование позволило выявить бляшки амилоидного белка в мозге пациентов. Накопление этих образований происходит при болезни Альцгеймера.

Увеличение баллов в тестах на депрессию происходило у людей с накоплением амилоидных бляшек в областях мозга, связанных с эмоциональным контролем. Связь наблюдалась у пациентов без депрессии в начале исследования.

Депрессия распространена у пациентов с деменцией. Однако считалось, что ее может вызывать потеря памяти или самостоятельности в быту. Новая работа подтверждает, что впервые возникшая депрессия у пожилого может быть ранним признаком деменции.

Если результаты подтвердятся, врачи смогут обнаруживать болезнь Альцгеймера на начальной стадии. Это позволит пациентам раньше начать прием лекарств, замедляющих деменцию.

Ранее ученые выяснили, что некоторые препараты против диабета могут снизить риск деменции.

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