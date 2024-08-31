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В цитрусах и кокосах нашли вещества, защищающие от болезней десен

Foods: прунин лаурат из цитрусов и кокосов подавляет рост вредных для десен бактерий

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Freepik.com

Соединения из цитрусов и кокоса могут защитить детей и пожилых от заболеваний полости рта. Это показало исследование, опубликованное в журнале Foods.

Плохая гигиена полости рта может привести к пародонтиту — инфекционному воспалению тканей, окружающих зуб. Снизить риск этого могут ополаскиватели для рта, но большинство из них слишком агрессивны, а потому непригодны для детей и пожилых.

В новом исследовании ученые проверили антибактериальный эффект вещества прунина лаурата (PRU-C12) и его аналогов на патогенных бактериях Porphyromonas gingivalis.

Эффективнее всего рост бактерий подавлял PRU-C12, который можно получить из биомассы цитрусов и кокоса. Он не имеет вкуса и гипоаллергенен. Если будущие исследования подтвердят его безопасность для использования у людей, он может лечь в основу недорогого антимикробного ополаскивателя.

До этого ученые создали пластырь с микроиглами для борьбы с воспалением десен. Он также улучшил восстановление костной ткани челюсти.

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