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Ученые нашли древний каменный мост в затопленной пещере в Испании

CEE: люди заселили остров Мальорка на две тысячи лет раньше предыдущих оценок

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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

Американские археологи из Университета Южной Флориды обнаружили древний каменный мост в затопленной пещере на испанском острове Мальорка (также известном как Майорка) в Средиземном море. Находка помогла уточнить время начала освоения человеком этих территорий. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Группа нашла мост длиной более шести метров в пещере Дженовиса. По словам ученых, открытие говорит о том, ранние поселенцы знали водные ресурсы подземелья и создали инфраструктуру для их использования.

Остров Мальорка — шестой по величине в Средиземном море. Несмотря на размеры, его территорию люди заселили одной из последних по мере освоения региона.

Ранние исследования предполагали, что человек ступил на берега Мальорки еще 9000 лет назад, однако эта гипотеза не нашла надежных доказательств. Позднее исследователи использовали уголь, золу и кости, определив, что около 4000 лет назад там существовало поселение.

Проанализировав наросты минералов и следы краски на мосту, ученые выяснили, что конструкция была построена более 6000 лет назад, что почти на 2000 лет старше предыдущих оценок.

По словам археологов, их открытие поможет заполнить пробелы в картине заселения Средиземноморья человеком.

Ранее ученые достали 300 амфор вина, масла и соуса с обломков древнеримского корабля, затонувшего у берегов Мальорки.

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