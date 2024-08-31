проект

>

Названы причины лопнувших в глазу сосудов

Врач Боша: чаще всего сосуды в глазу лопаются из-за шести причин

close
Shutterstock

Сосуды в глазу могут лопаться из-за повышенного артериального давления, атеросклероза, васкулита (воспаление сосудов), травм, кроворазжижающих препаратов и недостатка витамина С, рассказала «Газете.Ru» офтальмолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Наталия Боша.

«Повышенное артериальное давление, в том числе во время резкого физического напряжения, часто служит причиной лопающихся сосудов в глазах. Также к этому приводит хрупкость сосудистой стенки по разным причинам – атеросклероз, васкулиты, недостаток витамина С. Сосуды могут лопаться из-за травм, например, после ударов или попадания в глаз инородного тела. Подобное состояние могут спровоцировать и кроворазжижающие препараты или заболевания крови, которые сопровождаются нарушением свертываемости», – рассказала врач.

Сосуды также могут лопаться и из-за патологий глаз. Одна из наиболее частых – развитие синдрома сухого глаза из-за различных заболеваний или при длительной зрительной нагрузке.

«Чаще всего это происходит при длительной работе с экранами: конъюнктива пересыхает и сосуды могут лопнуть. Геморрагические формы конъюнктивитов, послеоперационные состояния, сосудистые аномалии глаза или головного мозга тоже могут стать причиной кровоизлияний», – рассказала врач.

Если кровоизлияния стали происходить регулярно на фоне полного здоровья, то лучше обратиться к специалисту.

Ранее врач рассказал, как правильно выбрать матрас и подушку для сна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами