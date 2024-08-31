Долгий сон в выходные полезен для сердца, доказали ученые

Люди, которые не высыпаются в течение рабочей недели, и добирают часы сна на выходных, на 20% реже страдают от болезней сердца. Это показало исследование, представленное на ESC Congress 2024.

Доказано, что дефицит сна повышает риск множества заболеваний. Однако не было известно, можно ли смягчить этот вред отсыпанием в конце недели. В новом исследовании ученые проанализировали данные 90 тысяч британцев, которые предоставили информацию о количестве часов сна. Дефицит определялся как сон менее семи часов за ночь, о нем сообщили 22% пациентов.

Ученые оценили данные пациентов за 14 лет. Они разделили участников с дефицитом сна на четыре группы: первая спала на выходных больше всех, а четвертая — меньше всех. Таким образом, первые компенсировали свой недосып в будни лучше других. Их риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже, чем у четвертой группы.

Анализ не показал никаких различий между мужчинами и женщинами.

«Достаточный компенсационный сон связан с более низким риском сердечных заболеваний. Эта связь становится еще более выраженной для людей, которые регулярно страдают от дефицита сна в будни», — отметили авторы.

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