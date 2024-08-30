Ученые назвали тренировку, избавляющую от преждевременной эякуляции за 12 дней

Группа ученых из Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае выяснила, что практика высокоинтенсивных интервальных тренировок эффективно снижает симптомы преждевременной эякуляции менее чем за две недели. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Clinical and Health Psychology (IJCHP).

Преждевременная эякуляция остается одним из наиболее распространенных сексуальных расстройств среди мужчин. Она характеризуется неспособностью задержать эякуляцию во время секса, часто возникающей после минимальной сексуальной стимуляции. Причины этой проблемы сложны и разнообразны. Они могут включать как психологические, так и биологические факторы.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (также известная как HIIT) чередует короткие всплески интенсивных упражнений и периоды восстановления или отдыха с меньшей интенсивностью. Она предназначена для максимизации сердечно-сосудистых и метаболических преимуществ за более короткий промежуток времени по сравнению с традиционными равномерными кардиоупражнениями.

Ученые провели исследование с участием 76 мужчин в возрасте от 18 до 34 лет. Все участники должны были иметь постоянную сексуальную партнершу, с которой они занимались любовью не реже одного раза в неделю. Участники были случайным образом распределены в одну из трех групп.

Первая группа занималась HIIT по семь минут каждый день в течение двух недель. Вторая группа выполняла упражнения на медленное дыхание в течение того же времени, в то время как третья группа служила контрольной группой, занимаясь обычными дыхательными упражнениями.

Результаты показали, что симптомы преждевременной эякуляции уменьшились в группе высокоинтенсивных интервальных тренировок и в контрольной группе (нормальное дыхание), но не в группе медленного дыхания. На 12, 13 и 14-й день вмешательства симптомы преждевременной эякуляции были ниже в группе высокоинтенсивных интервальных тренировок по сравнению с контрольной группой.

Исследование показало, что мужчины с лучшей регуляцией внимания и большей частотой сердечных сокращений от покоя до момента после завершения секса, как правило, сообщали о меньшем количестве симптомов преждевременной эякуляции.

Эта корреляция намекает на возможность того, что как физическое напряжение, так и когнитивная концентрация во время сексуальной активности могут играть роль в управлении преждевременной эякуляцией, отметили ученые.

Ранее исследователи назвали неочевидный фактор преждевременной эякуляции у мужчин.