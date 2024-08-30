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Ученые нашли в мозге источник видений о «загробной жизни» при обмороке и остановке сердца

NeuroImage: особые мозговые волны отвечают за видения при потере сознания

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Depositphotos

Бельгийские ученые из Льежского университета при участии итальянских коллег из Пизанского университета обнаружили источник ярких видений, возникающих у людей при обмороке и других состояниях, включая остановку сердца. Исследование опубликовано в научном журнале NeuroImage.

В эксперименте приняли участие 22 здоровых человека. Их попросили вызвать обморок с помощью метода, известного как маневр Вальсавы — попытки резко выдохнуть с зажатыми ноздрями и ртом. Это временно снижает приток крови к мозгу и приводит к потере сознания. Специалисты подчеркнули, что категорически не рекомендуют практиковать маневр Вальсавы в домашних условиях.

Когда испытуемые теряли сознание, их мозговая активность тщательно отслеживалась с помощью высокоплотной электроэнцефалограммы (ЭЭГ) через 256 датчиков, размещенных по всей поверхности черепа.

После того как участники пришли в себя, их попросили вспомнить и описать свои переживания и чувства во время обморока.

Более трети добровольцев сообщили, что видели яркие сны с ускоренным течением мыслей, внетелесными ощущениями, наблюдениями за событиями прошлого и даже с переносом в другой, часто неземной мир. Некоторые рассказали о галлюцинациях и чувстве эйфории. Эти отчеты очень напоминали рассказы людей, которые перенесли остановку сердца и другие околосмертные состояния. Данные ЭЭГ выявили определенные закономерности мозговой активности, которые, по-видимому, были связаны с этими переживаниями.

Во время эпизодов обморока исследователи наблюдали всплески медленночастотных мозговых волн, особенно в дельта- и тета-диапазонах. Эти типы мозговых волн обычно связаны с глубоким сном или медитацией и редко бывают заметны в состоянии полного бодрствования.

Ученые зафиксировали всплески активности в островковой доле, височно-теменном узле, поясной коре и парагиппокампальной извилине — областях мозга, отвечающих за самосознание и самовосприятие.

Интенсивность этих переживаний, по-видимому, предсказывалась по количеству дельта-активности, наблюдаемой во время обморока. Открытие привело исследователей к предположению, что дельта-волны могут быть маркером потенциала мозга генерировать такие необычные сознательные состояния, даже будучи отключенными от внешнего мира.

По словам ученых, их открытие поможет создать инструменты для обнаружения сознания у людей, не реагирующих на внешние раздражители, включая пациентов в состоянии комы.

Ранее ученые выяснили причину галлюцинаций при болезни Паркинсона.

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