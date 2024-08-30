Определены 32 финалиста всероссийского конкурса «Научная Вселенная»

Экспертное жюри по итогам второго этапа определило 32 финалиста мультиформатного конкурса для студентов и школьников «Научная Вселенная». Победители проекта отправятся на космодром «Восточный».

В финал вышли школьники и студенты из Красноярского края, республики Марий Эл, Оренбургской, Саратовской областей и Санкт-Петербурга. Самое большое число финалистов — из Петербурга. Решающий этап пройдет 19 сентября в Москве в павильоне «Атом» на ВДНХ.

Для выхода в финал участники второго этапа должны были предложить решение отраслевого кейса в рамках выбранного трека: «Агробиотехнологии», «Генетика и персонализированная медицина», «Гуманитарный микс», «Климат и экология», «Новые источники энергии», «Освоение космоса», «Развитие Арктики», «Цифровые технологии».

В финал вышли студенты из Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, НИУ ИТМО, Европейского Университета, Сибирского государственного университета науки и технологий им М. Ф. Решетнёва, Забайкальского государственного университета, Казанского (Приволжского) федерального университета, Донского государственного технического университета. Среди школьников – ученики Школы Космонавтики, Лицей №1 им. М.В. Ломоносова, Университетская школа ДВФУ, Гимназия Салманова, IT-колледжа «Сириус».

Всего в конкурсном отборе приняли участие более 275 тыс. участников. Самые популярные треки: «Генетика и персонализированная медицина», «Гуманитарный микс (история достижений)», «Цифровые технологии».

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