В Финляндия начали тестировать хранилища для ядерных отходов

Финляндия приступила к тестированию оборудования и систем утилизации на новом хранилище для захоронения ядерных отходов. Об этом сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle со ссылкой на руководящую инициативой компанию Posiva.

Компания уточнила, что работы будут проводиться на хранилище Onkalo рядом с АЭС «Олкилуото». Оно стало первым проектом геологического захоронения ядерных отходов на срок около 100 тыс. лет. Хранилище планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году или в начале 2026 года.

Телерадиокомпания отметила, что в ближайшие месяцы будут проводиться тесты оборудования и систем утилизации ядерных отходов. При этом в процессе не будет задействовано отработавшее ядерное топливо.

После запуска проекта отходы поместят в чугунные капсулы с медной оболочкой, защищающей от коррозии. После этого их опустят на глубину 400 метров. Однако на этапе тестирования в работе задействуют только четыре капсулы, которые поместят в скважины на глубине восьми метров, подчеркнуло Yle.

До этого немецкие ученые из Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе выяснили, что некоторые виды бактерий могут преобразовывать радиоактивные материалы, делая их более устойчивыми и менее опасными для окружающей среды.

Ранее Вучич высказался о хранении французских радиоактивных отходов в Сербии.