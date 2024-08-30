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Ученые рассказали, как запрет на смартфоны в школе влияет на детей

Healthday: запрет на смартфоны в школе улучшает творческие способности детей

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Freepik.com

Запрет на мобильные телефоны в школе может улучшить социальную жизнь и творческие способности детей. Об этом сообщает Healthday со ссылкой на ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В США дети в возрасте от 8 до 12 лет проводят у экрана около шести часов в день, рассказали ученые. При этом многие используют телефоны во время занятий в школе или во время перерыва. Это может ухудшить социальную жизнь детей, а также не позволяет им чувствовать скуку, необходимую для творчества.

«Если дети находятся на своих телефонах 24/7, это не помогает им развить ощущение, что они могут создавать, думать и генерировать мысли и идеи», — отметили авторы работы.

Социальные сети могут усугубить тревожность ребенка, распространяя дезинформацию или укрепляя предубеждения. Не имея контекста, школьники могут воспринимать мир как враждебный.

Ученые рекомендовали школам запретить использование мобильных телефонов, а родителям — ограничить экранное время за ужином или перед сном. Также нужно создать больше возможностей для детей, чтобы им нравилось проводить время без телефона.

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