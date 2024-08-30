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Врач рассказала, как улучшить усвоение железа из пищевых добавок

The Conversation: апельсиновый сок улучшает усвоение железа

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Эффективность пищевых добавок с железом зависит от времени суток, в которое их принимают. Также повлиять на всасывание железа могут определенные продукты и напитки. Об этом The Conversation рассказала диетолог Аланна Маккей.

Дефицит железа чаще всего встречается у женщин: от него страдает треть женщин в пременопаузе. Особенно уязвимы подростки, беременные и женщины с высоким уровнем активности.

Железо необходимо для создания новых эритроцитов — красных клеток крови, а также для выработки энергии, работы иммунной системы и мозга. Его дефицит может привести к усталости, слабости, одышке, головной боли, нерегулярному сердцебиению и ухудшению внимания.

Перед приемом пищевых добавок с железом важно подтвердить его дефицит анализом крови. Также не следует принимать железо без назначения врача: в больших количествах железо может быть токсичным.

Сульфаты, глюконаты и фумараты железа представляют собой разные формы пищевых добавок. Их эффективность сравнима, поэтому выбор препарата зависит от его стоимости и необходимой дозы железа. Также не имеет значения, в жидкой или твердой форме находится препарат.

Исследования показывают, что железо лучше всасывается натощак. Но это может вызвать желудочно-кишечные проблемы. Другой способ улучшить поглощение железа — принимать его вместе с апельсиновым соком и другими продуктами, богатыми витамином С. При этом чай, кофе и препараты кальция (а также богатые кальцием продукты) ухудшают способность организма поглощать железо.

Лучше всего принимать добавки с железом утром. Также на всасывание железа может повлиять тренировка: в первые часы после активности усвоение железа будет гораздо хуже. Лучше всего принимать добавки утром перед тренировкой или сразу после (в течение 30 минут).

Людям с побочными эффектами из-за препаратов железа (диареей или судорогами) может помочь более редкий прием добавок в более высокой дозе.

Ранее врач рассказала о признаках застоя желчи.

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