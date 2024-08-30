Врач рассказала о признаках застоя желчи

Застой желчи может сопровождаться расстройствами стула и нарушением усвоения жирорастворимых витаминов, что приводит к сухости кожи и слизистых. Предотвратить застой может достаточное потребление жиров. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Ирина Иванова.

«Желчь определяет моторику кишечника, поэтому застой желчи проявляется запором, а сброс скопившейся густой желчи вызывает диарею. Также возможно нарушение усвоения жирорастворимых витаминов. При этом развиваются сухость кожи и слизистых, глаз, ухудшение зрения в сумерках. Возможна тошнота из-за продуктов, которые активно сокращают желчный (бульон, яйца, шоколад, выпечка, какао). Их употребление также может вызвать дискомфорт, вздутие, боль в правом подреберье», — рассказала врач.

Употребление жирных продуктов приводит к сбросу густой скопившейся желчи у людей с нарушениями ее оттока. При этом возникает сильное воспаление на протяжении нескольких метров желудочно-кишечного тракта. Дискомфорт и боль могут сопровождаться слабостью, интоксикацией, иногда немного повышается температура тела. Людям, которые плохо чувствуют себя после жирной пищи, важно не отказываться от жиров, так как это ухудшит отток желчи еще больше.

«Отказываться он жиров нельзя: не будет их — не будет желчи. Взрослому мужчине нужно примерно четыре, а женщине — три столовые ложки в течение дня. Лучше выбирать топленое, сливочное и нерафинированные растительные масла. Подсолнечное масло менее полезно, чем остальные. Льняное сыродавленное очень полезно, но должно быть свежим, не горьким. Растительных масел в рационе должно быть в два раза больше, чем животных», — объяснила Иванова.

Для стимуляции оттока желчи важно выпивать около двух литров воды в день. Полезно пить теплую воду за 15 минут до еды, можно добавить в нее лимон.

«Теплая вода расслабляет сфинктеры, отвечающие за выпуск желчи и поджелудочного сока в кишечник, а лимонная кислота активизирует образование соляной кислоты в желудке. Это приводит к повышению уровня холецистокинина — гормона, стимулирующего желчные протоки», — отметила Иванова.

Врач рекомендовала завтракать через один-два часа после пробуждения, включив в прием пищи больше жиров. Также полезна физическая активность и дыхательные практики, которые помогают расслабить диафрагму и активировать парасимпатическую нервную систему. Можно использовать диафрагмальное дыхание из йоги, висцеральный массаж, Ушу или Цигун.

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