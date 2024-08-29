В РФ планируют учитывать участие в СВО при поступлении в колледж

Минпросвещения предложило учитывать участие в специальной военной операции как индивидуальное достижение при поступлении в колледж. Соответствующий проект опубликован на портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

В документах предлагается дополнить 45 пункт Порядка приема на обучение по программам среднего профессионального образования, в котором говорится об индивидуальных достижениях, которые учитываются при приеме на обучение.

В частности, предлагается внести в перечень индивидуальных достижений прохождение военной службы по призыву, контракту или мобилизации в ВС РФ, а также пребывание в добровольческих формированиях для содействия Вооруженным силам или войскам национальной гвардии, в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

До этого агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу министерства науки и высшего образования РФ, писало, что в 2024 году российские вузы существенно увеличили число принятых по квоте для участников СВО и их родственников абитуриентов.

Ранее отчисленный с первого курса сын участника СВО сообщил, что вновь зачислен в МФТИ.