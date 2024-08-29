Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ планируют учитывать участие в СВО при поступлении в колледж

Минпросвещения хочет учитывать участие в СВО при поступлении в колледж

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Минпросвещения предложило учитывать участие в специальной военной операции как индивидуальное достижение при поступлении в колледж. Соответствующий проект опубликован на портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

В документах предлагается дополнить 45 пункт Порядка приема на обучение по программам среднего профессионального образования, в котором говорится об индивидуальных достижениях, которые учитываются при приеме на обучение.

В частности, предлагается внести в перечень индивидуальных достижений прохождение военной службы по призыву, контракту или мобилизации в ВС РФ, а также пребывание в добровольческих формированиях для содействия Вооруженным силам или войскам национальной гвардии, в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

До этого агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу министерства науки и высшего образования РФ, писало, что в 2024 году российские вузы существенно увеличили число принятых по квоте для участников СВО и их родственников абитуриентов.

Ранее отчисленный с первого курса сын участника СВО сообщил, что вновь зачислен в МФТИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами