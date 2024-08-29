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Ученые нашли способ проверки на рак мозга за один час

Communications Biology: создан биочип для анализа на рак мозга за час

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Ученые разработали доступный и быстрый анализ крови на глиобластому — опухоль мозга со средней продолжительностью жизни 12-18 месяцев после постановки диагноза. Результаты испытания опубликованы в журнале Communications Biology.

Клетки глиобластомы выделяют особые наночастицы — внеклеточные везикулы, также известные как везикулы. В новой работе ученые создали недорогой биочип для обнаружения везикул.

Проведение одного теста занимает менее часа, для него требуется всего 100 микролитров крови. Стоимость материалов для производства каждого биочипа составляет менее двух долларов. При этом образец крови не требует какой-либо обработки.

Разработка поможет выявлять глиобластому на ранней стадии. Это может увеличить вероятность выживания пациентов, считают ученые.

Хотя устройство было разработано для глиобластомы, его можно адаптировать для других типов рака. Так, свои везикулы образуются при раке поджелудочной железы, сердечно-сосудистых заболеваниях, деменции и эпилепсии.

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